悉尼大学学生工会（USU）在2019年取消了会员费用制度

从2019年起,悉尼大学的所有学生将获得USYD STUDENT UNION(USU)的免费会员资格。这意味着学生可以免费申请学联的职位,参与学联年度董事会选举,申请补助费等。取消会员费用也意味着所有悉尼大学学生都有权在USU年度董事会选举中参选。

但是学生仍然需要向学校俱乐部和社团支付报名费和45澳元的ACCESS discount system注册费。ACCESS discount system是USU创办的校园折扣系统, 学生只需支付一笔入会费便有权力享受所有校园活动折扣,包括吃饭,饮料,社团费用,文具等等。从2019年起,随着入会费用的降低,ACCESS折扣也将从之前的85折优惠降至9折。

此举意味着USU 的政策和之前的几年相比有了巨大的转变。 早在2018年,ACCESS一年的会员费用75澳元,三年会员费为175澳元,五年会员费为275澳元 。

不过现阶段,学联是否会对 2017或2018年注册入会的同学们有所补偿,是否对缴过全额会费的学生给更多折扣, 还是一个未知数。USU董事会主席Liliana Tai告诉Honi,曾经全额购买三年会员费和五年会员费的学生们仍然会继续享受85折优惠。

董事会主席Tai在向USU官方网站Pulp发表的一份声明中说:“自从学生自愿加入工会制度被立法,因此USU的目标始终是回归到一个学生普遍都有会员资格的世界。在过去十年中,我们一直在努力实现这一目标,并且需要克服定会员(membership)资格价格的障碍,以确保我们组织的可持续性。“

根据Pulp的说法,悉尼大学捐助了100万澳元资助这项工作。悉尼大学与 USU之间的谈判已经持续了好几年。虽然他们的新协议的条款仍然不明确,但达成的协议可能会使悉尼大学变成USU依赖的收入来源,从而影响独立性,对学生关系也有影响。

USU每年的学生服务和设施费用分配为430万澳元,是学生代表委员会(Student Representative Council)的两倍多。

USU董事会主席成员之一Jacob Masina(温和的自由党派)在Facebook的一篇公开帖子中说:“这一直是一项艰巨的任务,感谢悉尼大学承认学生工会组织为我们的团体带来巨大利益。”

几个USU董事会成员在之前的竞选中,都承诺会使USU会员资格变得更便宜,更容易获取。在2018年的USU选举中,Connor Wherrett(中央团结派/工党右派)为了 ACCESS每月付款而发起运动,而Maya Eswaran(Grassroots / 左派)则致力于帮助低社会经济地位的群体(SES)有更多取得ACCESS 卡的途径。

早在2016年之前,一个项目为来自低社会经济的学生们推行实施了一系列措施,例如英语教学中心,早期12年级优惠以及为原住民和难民提供有补贴的ACCESS卡。当年ACCESS 卡费用也曾经从95澳元降低到75澳元。

This article is a Chinese translation of the article “USU membership fee scrapped from 2019” published on January 9, 2019.