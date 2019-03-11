孟晚舟事件与澳大利亚态度

事件的起源还要追溯到2018年12月1日，华为的副董事长、首席财务官——孟晚舟女士，应美国当局要求，于加拿大被逮捕。美方提供的拘捕孟女士的理由为，她所领导的中国民营通信科技公司在研发方面有侵权现象， 涉及触犯美国法律。对于这次事件的态度上，澳大利亚政府也同样对华为持有与美国相同的态度，并且对华为在澳的通讯网络贸易方面实施了一系列的打压手段。

华为作为一家国际性企业，无论在澳和美都曾经经历过不平等待遇。有专家认为，本次对孟女士实施抓捕的行为，是有意蓄谋的。实际上类似的可能为莫须有的事件，可以追溯回在2003年对伊拉克进行的军事打击。美军所提供的物证在新闻访谈上曾被俄罗斯总统普京笑谈到“里面说不定只是洗衣粉呢！” 澳洲一直以来都在秉持着亲美的形象，所以自然而然在美对华人企业例如中兴和华为的打击之下，也将随之一并跟随。当然，其中是否有参杂着协迫或者这是否是大众心里所支持的，等等一系列的其他方面我们不得而知。

非常有意思的一件事是，在加拿大政府逮捕孟晚舟女士后，本来的最大嫌疑幕后操控者美国，反而站出来对加政府说到它们将会严查到底，还华为一个公道。并且在华为被禁止后，擅长推特治国的特朗普总统又说到我们应该让所有的国际企业公平竞争，从而在世界上闹出了不少笑话。实际上澳大利亚也是被坑害的其中之一，澳的同胞兄弟新西兰已经对华为松口，澳本土网络公司TPG在终止与华为建立5G网络工程建设下产生了巨额亏损。在政治关系紧张的情况下，众多的澳中合资企业和中资企业纷纷也撤回了对澳洲的投资。

在国人圈子中，我们有发现在众多的社交媒体上，出现了非常多的反国际企业的呼声，并且不仅仅是线上，这股能量已经在社会中蔓延开来。在此次事件之后，不难发现在国内的社会中，尤其是科技领域，类似苹果和三星等龙头外资企业都有不小的下滑趋势。

同样，上升到国家层面，中国在2019年已经宣布长期减少从澳大利亚进口铁矿石并且数个关口已经禁止对澳产矿石进行清关了。众所周知，中国是澳大利亚最大的铁矿石进口国，此举直接导致澳洲铁矿石行业的效益垂直下降，年损失可达千亿。这一切从某种层面上来说是由澳洲对华采取的政策一手造成的，所以自然也要承担这笔损失。

我认为，澳在与中方达成经济互利的合作情况下，应该需要十分坚定它们的自身立场，明确的选择与判断当前的形式。在美国一再挑拨世界关系以及格局稳定性的情况中从而自身获得利益最大化的时候，这种类似手段或许有一天也将会使用在澳身上，到了那个时候将会是后悔莫及。