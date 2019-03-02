悉尼大学是一个有着来自130多个国家和60，000学生组成的多元化大学。悉尼大学有着全面的学生服务系统，其中包括学生中心，心理咨询服务，学生代表议会，合作的留学生医保等等。此文章为留学生提供学生服务更全面的信息和指南，介绍这些服务的同时也让大家全面了解服务的不足。

CAPS (Counselling and mental health support)

CAPS 是悉尼大学提供的免费心理健康咨询服务。通过预约咨询而得到个人，学术，社交，学习，心理问题等方面的专家意见和治疗。所有的心理辅导员均为临床心理学专家并且所有的对话均为机密。

如果学生需要任何心理健康问题咨询，需要做的第一步便是通过邮件或者电话进行预约（详细资料在悉尼大学官网上搜索CAPS）。在第一次会谈之前，学生将被要求填写一份保密评估表，为临床心理学家提供一个起点。在第一次会谈时，心理学家将会评估学生的心理健康问题，并提出建议，制定以后的治疗计划和预定更多的会议。 目前CAPS的心理咨询服务包括个人咨询，遭遇性骚扰专家咨询服务，精神科预约等等。除此之外，CAPS还提供不定时的教育研讨会和自助资源。

然而CAPS还是遭受了很多质疑和批判。在2018年Honi的文章里，记者Georgia Tan 分析了2014年学生福利报告（USyd’s Student Wellbeing Report 2014）的调查结果，并且指出悉尼大学学生心理健康需求并没有得到充分满足。该报告的结论是，悉尼大学目前未能在提供学生支持服务方面达到国际标准。根据教学学生体验调查质量指标，悉尼大学在Go8大学中排到最低位置为58.7％，远低于72％的全国平均水平。此外，报告发现，前线工作人员缺乏培训和支持，没办法最好地支持学生的心理健康需求和福祉。通过CAPS，学生只有六个课程的资格，辅导员仍然无法为学生的长期潜在心理健康问题提供支持。

除此之外，在2017年6月的女性和非二元性别的报告中，CAPS被指控为“没有能力处理性侵犯心理创伤”Wo*en’s Officer表明她们收到了许多关于案件处理不当的控诉，并指出不会将性侵幸存者转介到CAPS服务中。CAPS也有等待时间，仅适用于当前注册的学生，因此，幸存者往往无法及时获得预约，而且在性侵犯后辍学的幸存者无法获得支持。 根据学校福利审查和性侵受害者的质疑和指控，是否CAPS会采取下一步措施对工作人员进行更专业的培训，并改进系统的不足，仍然是个需要关注的问题。

International House （国际住宿）

International House（国际住宿）是由悉尼大学拥有并经营的住宿学院。此住所是来自200多个来自40多个国家的学生的家园。住所提供食物和免费Wi-Fi，除此之外还有丰富的课后娱乐生活。International House位于悉尼大学主校区。优越便捷的地理位置，不同文化的交流碰撞和丰富多彩的校园生活使得International House变成了一个国际生们心里的居住首选。

除了国际住宿，悉尼大学还有主校区还有8个住宿学院（Colleges）和三个学生宿舍（Student-Residences），可供将近2000名学生使用。然而悉尼大学是一岁拥有60，000学生的大学，仅仅2000个宿舍位置也意味着校区住宿学院的住房可供严重不足。这也使申请学校住房变成一大难题。同时，住宿大学的价格不菲，每周的成本从397澳元到687澳元不等。由于这些费用，许多学生仍然选择住在自己家里，并宁愿每天长途通勤。

更有传闻International House传闻会在2019年末被拆除。在之前的Honi文章中作者Janek Drevikovsky 提到悉尼大学计划耗费25亿澳元进行2014-2020校园改善计划拆除International House。根据大学发言人的说法，“独立和内部评估得出的结论是，国际大厦已接近其寿命终结.”

SRC(学生代表议会)

SRC的全称是The Students’ Representative Council，其中文全称是学生代表议会，是一个以服务学生为本的非营利性组织，也是代表着超过35000名悉尼大学本科学生利益的官方组织。从1929年开始就由悉尼大学本科学生领导，宗旨则是为学生服务，保护学生利益。SRC的主要服务可分为两个方面：Caseworker Help和Legal Service。

SRC Caseworker Help—为悉尼大学本科学生提供包括学术，住宿，社会福利联络，留学生权益等问题的免费咨询及服务。例如：小到借计算器字典，大到成绩申诉，期末挂科复议，权益侵害等问题，都可以联系SRC的Caseworker寻求帮助。

SRC Legal Service—SRC法律援助平台帮助留学生解决因不懂法，法律意识淡薄和缺乏正确沟通等被罚款甚至遣返等问题。为悉尼大学在读本科生提供免费的法律援助服务。其法律援助团队由多名专业律师和注册移民代理组成，在确保团队专业性的同时，也提供无障碍的法律服务，并且其中多名团队成员精通普通话，粤语等其他小语种，如果你遇到了法律层面上亦或者签证，工作上等棘手问题，可直接联系SRC法律援助团队进行预约及咨询。可免费协助你处理各种澳洲法律问题。

OSHC (海外学生医疗保险)

OSHC是澳大利亚海外学生医疗保险（Overseas Student Health Cover），是为澳洲留学生设立的保险，其目的是为了帮助澳洲留学生缓解在澳洲看病所需要支付的高昂费用。OSHC是强制性购买的保险，买完保险才可申请签证。这个保险会覆盖从全部签证有效期，根据不同公司政策对学生看病就医的医疗费用可以进行不同程度的报销.

一般情况下的OSHC涵盖的内容 可以选择让医院出具医疗证明，一张写明就诊内容的Invoice，并自行付清就诊费，之后上网或到门市店提交Claim表格，经保险公司批准之后，报销部分的费用会根据你选择的方式退还给你。

虽然每个保险公司都声称有很多合作的医院，但其实一般都是一些小医院，或是距离较远的医院，这使得claim流程冗长且复杂并且等待退款时间偏长。OSHC医疗保险只会涵盖挂号费用，拿药、化验等费用是不包含的。例如比较热门的HPV疫苗和看牙费用就是全部不含盖在内的。这意味着每年交的医疗保险钱除了挂号其他基本都cover不了，所以是否澳洲政府强制的OSHC是划算的并对国际生有益的是一个值得思考的问题。

Student centre (学生中心)

学生中心位于Jane Foss Russell Building的三楼。学生中心可以提供有关学生在大学期间遇到的几乎所有广泛问题，并给出相应的信息和建议。 这包括课程选择，入学，学生证，费用，报名，时间表，考试，特殊考虑，出国留学和交换，以及毕业等等。学生中心职员会提供一对一，面对面的服务，你的疑问将会在这里得到回答。

学生中心的效率众所周知非常慢，虽然悉尼大学是一个来自130多个国家和60，000名学生组成的大学，但是只有8个办公桌和少量的工作人员，使得学生咨询变成一件很难的事情。甚至在开学的前两周，学生等待时间超过2小时。所有如果学生有任何紧急的换改课的问题，建议是直接向coordinator发邮件询问，而不要把希望全部寄托