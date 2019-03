Oh là là: cassons les stéréotypes

Ça fait plus de deux mois depuis mon arrivée en France, et pendant ce temps, j’ai réfléchi sur les stéréotypes de la France, et des Français. Il y a ceux qui sont peut-être vrais, et ceux qui sont complètement faux. Voici donc une petite liste de mes pensées jusqu’à maintenant.



Les Français refusent de parler en anglais, même s’ils tous parlent anglais très bien



On était assis attendant notre dîner, et j’étais peinée pour mon amie au côté de moi qui ne parlait pas français. Elle était à une table de gens en train de parler en français, même si tout le monde auraient pu parler en anglais pour qu’elle puisse comprendre. Je pense qu’elle se sentait isolée, mais ce n’était pas l’intention des autres de l’exclure, j’en suis sûre. Un incident comme cela, cependant, est presque garanti quand on va au pays non anglophone.

De l’autre côté, pas tout le monde ici parle anglais. Ma prof de français, par exemple, ne le parle pas du tout. L’idée que l’apprentissage du français n’est pas nécessaire parce que tout le monde parle anglais est complètement faux. En fait, quelquefois, c’est le contraire qui m’énerve, quand les Français me parlent en anglais quand je leur parle en français. C’est normal d’assumer que les étrangers ne peuvent pas parler français, mais ça le rend plus difficile d’améliorer mon français.



Tout le monde est à la mode



À Paris, il y a beaucoup de magasins de luxe et de beaux vêtements partout, mais par rapport à ma vie universitaire à Sydney, la mode n’a pas plus d’importance ici parmi les étudiants. De toute façon, en hiver tout le monde porte un manteau (donc on ne voit pas si quelqu’un porte un joli pull), qui est le seul vêtement nécessaire à mon avis !



Les Français sont arrogants



Évidemment ce stéréotype est faux parce qu’on ne peut pas faire des grosses généralisations de tous les habitants d’un pays. Il y a des gens arrogants de chaque pays du monde, mais en toute honnêteté, j’avais eu du mal en retentant ce fait dans la tête quelques fois. Ces instances incluent :



1. La fois où mon amie m’a dite que deux camarades français de sa classe ont dit qu’elles ne voulaient pas travailler avec des étudiants d’étranger

2. Quand le serveur à la gare a demandé à mon amie si elle parle français (en anglais), après elle lui ai demandé s’il parle anglais (en français)

3. Le service après-vente condescendant au musée du Louvre



Quand je suis arrivée en France, j’avais eu ce stéréotype dans la tête. Pourtant, ces expériences avaient été contrebalancées par les exemples de la gentillesse que j’ai expérimentés ici :



1. Quand le restaurant qui a changé son menu pour s’adapter aux demandes de mon amie et moi

2. Quand un homme sympa a porté mon bagage lourd sans être demandé



Il y a des voleurs partout à Paris



J’avais un petit peu de peur d’aller à Paris, parce que beaucoup de gens m’ont dit qu’à Paris, les criminels volent des étrangers très fréquemment. La chose qui m’a frappée le plus jusqu’à maintenant est quand quelques femmes m’a entourée et m’a poussée. Elles voulaient que je signe une pétition pour les sourds, mais après, je me suis rendue compte qu’elles étaient des criminels qui ciblent les étrangers. Tout le monde n’est pas un voleur bien sûr, mais il est toujours important d’être attentif, particulièrement aux endroits touristiques…