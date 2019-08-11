通过调查发现， 校园内Epic Tea奶茶店出现克扣员工工资的现象

Epic Tea奶茶店位于悉尼大学Jane Foss Russell 广场，里面工作的国际留学生告诉Honi Soit，他们的工资是每小时12至14澳元之间，并且没有工资单，退休金和书面合同。

奶茶店的员工表示他们在培训期间每小时的工资为12澳元，培训时间在某些情况下长达一周之久，转正之后每小时的工资为14澳元。这些收入每周是以现金的方式被支付，没有任何的养老金的缴纳。

在一个案例中，一名因害怕失去工作而选择匿名的同学告诉Honi，她曾经得到18刀每小时的时薪，仅仅是因为她与Epic Tea的母公司Eternal Passion有关联。

这些工资远远低于国家最低的工资标准以及快餐业的薪酬规定，年龄在21岁及以上雇员的每小时工资26.76澳币。

据接受调查的员工称，Epic Tea公司还拒绝向员工发放工资单。这些员工表示，他们对自己的退休金福利一直一无所知。根据澳洲公平交易委员会（Fair Trading）条例，不提供工资单的雇主可能会被罚款。

与Honi交谈的学生当中，没有人与Epic Tea 或者 Eternal Passion 公司签订雇佣合约。

Epic Tea及其前身Easyway自2009年以来一直是悉尼大学董事会（University of Sydney Union，USU）的租户。据澳大利亚证券投资委员会（Australian Securities and Investments Commission）持有的公司摘录显示，去年年底，该店的管理层发生了变化，特许经营者接管了该店的责任。与此同时，Easyway在全国范围内更名为Epic Tea, 成为同样拥有甜品连锁店-鲜芋仙的跨国企业Eternal Passion 管理的系列饮料品牌之一。

早在2017年Honi的一次调查中发现，员工的时薪只有10澳元。随后USU发现，Easyway之所以对其员工合法的支付工资，是因为某些餐饮的薪资设定存在漏洞，允许员工在长达三个月的培训期间获得70%的工资。

员工在接受调查时表达了焦虑和冷漠的情绪。一些人因害怕会影响他们在奶茶店继续工作，而选择拒绝Honi的调查。一名员工表示，校园其实存在了大量的工资低于合法要求的问题，包括Wentworth Building美食广场在内的其他校园商铺，据说也存在雇主克扣工资的情况。

USU主席Connor Wherrett告诉Honi, USU“极其严肃”地对待自己的法律责任，并已开始调查Epic Tea。

“上周的董事会已确认，我们将与包括大学在内的其他校园机构合作，以更好地向学生们通报这一情况。我们要走的第一步就是教育学生克扣工资完全等于偷窃。”

就在上周，USU发布了一份通知，提醒Epic Tea和其他租户他们的法律义务。

虽然克扣工资的行为是违法的，但这却允许国际学生逃避他们学生签证的某些条件，其中包括每两周限制40小时的工作时间。不过，这有违反签证条件和被驱逐出境的风险。举报商家克扣工资，可能也会间接承认自己违反了学生签证的条件，使国际学生特别容易受到工资盗窃和工作场所剥削的影响。

悉尼大学的一名国际留学生与Honi分享了她两年前在日出茶太的工作经历。她提到，在为期一个月的试用期间，她的工资是每小时10澳元，之后是每小时13澳元。

“我们是廉价劳动力，被剥削，而且我们的收入严重被克扣。”

“老板也是悉尼大学的国际学生。她却故意雇佣刚到澳大利亚的学生，因为他们不了解政府规定的员工工作权利。”

这名同学随后向日出茶太奶茶店的总部投诉，但并没有收到任何的回复。

在餐厅老板George Calombaris向他的餐厅员工克扣了780万澳币之后，Epic Tea也被发现克扣员工工资的现象。同时据澳洲主流媒体Fairfax 对日出茶太的一项全国性调查显示，国际留学生员工的工资被盗数达到数百万澳元。

Honi 邀请Eternal Passion公司，对克扣工资的情况作出解释，截止到本刊出版时并没有收到任何回复。__________________

如果你不清楚你在澳洲的合法工资是多少，使用这里的工资计算器，计算你的合法薪酬。或致电澳洲公平交易委员会（Fair Trading）的电话13 13 94 （如需口译员，请先致电131450与口译服务部联系）。

你在校园里被克扣过薪水吗？ 可以向澳洲公平工作调查专员署 (The Fair Work Ombudsman）提出匿名投诉。

悉尼大学的学生代表委员会（SRC）还为所有学生提供免费的法律服务。 你可以在这里阅读其雇佣法的概况。

你如果也有关于学校雇主非法克扣员工工资的消息， 也可以向我们进行匿名举报，我们会严格保密。