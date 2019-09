SRC主席分析 : Josie Jakovac (Boost)

编辑Pranay Jha和Liam Thorne没有参与2019年Honi Soit,NUS和SRC选举的报道。

This article was originally written in English, and can be read here.

测验得分: 52%

与在她之前当选的许多人一样,Josie Jakovac是一名自称自己是独立党的自由党成员。对许多人来说,这并不奇怪。近年来,所谓的‘独立自由党’ (Libdependence)趋势已经渗透到学生政治中,特别是在USU领域。鼓吹这种做法的候选人常常声称,为了学生的利益,他们把自己的“私人”政治信念与参选分离开来。因为 这种做法已经变成自由党的固定戏码,所以提出来也毫无意义。但是,对Jakovac来说,这种矛盾似乎是她参选的一个不可忽视的特点。

以国际学生公交卡优惠为例。不言而喻,新南威尔士州的自由党在这个问题上多年来一直毫不含糊地不妥协。在采访中,当被问及她是否会努力游说州政府改变立场时,Jakovac最初是闪烁其词的,她故意将 ‘辩护的承诺’与 ‘兑现的承诺’混为一谈。然而,当这两个承诺之间的区别被证实时,Jakovac对于是否会支持国际留学生争取公交打折卡仍然模棱两可,只承诺会 ‘为国际学生游说’。只有在提出一个假设的情况后- 学生议员们都特别要求进行这种辩护,Jakovac才承认,如果出现这种情况,她会考虑采取对留学生有利的立场。

在这种程度上,Jakovac所承诺的“她个人的政治思想和观点不会影响她主席任期内的工作”似乎是真实的。对一些人来说,当学生的利益和个人信仰发生冲突时,做出让步的意愿可能是值得称赞的。同样,Jakovac致力于维护Honi Soit的自治权——尽管她自己也是Evangelical Union(悉尼大学的基督教组织)的一员,但Jakovac说她不会审查今年早些时候出版的一版有争议的Honi Soit封面。该封面描绘了前红衣主教George Pell被绞死的画面 (参考: George Pell 自己反对同性恋的同时,被法庭定罪性侵男童)

。Jakovac愿意将自己的利益与工作要求分开,然而,这并不总是以完全无私的方式表现出来的。

举一个例子,时间承诺问题。今年,SRC主席的年薪超过42000澳元,也超过了最低工资水平。Jakovac宣称,她的政策纲领的中心原则是确保‘SRC花在学生身上的每一分钱都能让学生们直接受益’。尽管如此,-

Jakovac还是很诚实地承认,她不打算在明年放弃学业,如果当选,她承诺将会全职学习商业/法律课程。Jakovac驳斥了人们的担忧,即她的提议——履行两项全职承诺(全职工作和全职学习)——实际上是不可能的。考虑到津贴的数量和主席角色所带来的期望,这一提议可能会让一些选民无法接受。

也许这一反复出现的话题最值得注意的一个例子是Jakovac“消灭种族主义”的政策与她自己的实践之间的差距。2018年7月,Jakovac对克罗地亚在世界杯决赛中的失利表示惋惜,并将法国国家队贴上‘非洲’的标签,指的是不同球员的种族背景。Jakovac声称,她在发表声明时并没有意识到自己的言辞带有冒犯性(她甚至把2018年的自己标榜为‘蠢孩子’),并向 Honi证明了她是立即后悔自己的言行的。尽管Jakovac是没有恶意的,同时她承认了对种族歧视的不了解,但是她对种族问题的态度仍然还是言行不一,并且是值得被怀疑的。

除此之外,Jakovac应该受到赞扬,因为她令人印象深刻的上升轨迹使她获得主席提名。 跟对手比,Jakovac只是在大学不到一半的时间,已经培养出令人印象深刻的简历:她在今年的SRC中既是委员又是执行理事,并积极参与多个俱乐部和社会活动。正如Donohoe的分析所述,Jakovac显示出更强的识别年轻学生面临新问题的能力,例如开放学习环境(Open Learning Environment)。同样的,Jakovac在主席测验中展示了对学生性骚扰危机更具体的知识,正确地叙述了与该问题普遍性相关的统计数据。

