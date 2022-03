On ‘opa’: Greece’s de facto catchphrase

Many millennia ago, in a land wedged between mountains and the Mediterranean, there was a people. They were not very numerous. They controlled no large empire. They commanded no sizable army. By many metrics, they would have been considered irrelevant. Yet these people envisioned a totally new conception of what human life was for and what the human mind could do. Those people were my people, the Greeks, and they can be summarised in one word: opa.

What is opa? With the possible exception of malaka, opa is likely the most recognised word in the Greek language. Although it has no direct English translation; it’s closest to an amalgamation of ‘oops,’ ‘hooray,’ and ‘wow.’ Love, fear, excitement, surprise – opa encapsulates the full spectrum of Greek emotions. Dropped your phone? Opa! Found a good Greek girl that your parents approve of? Opa! Got fined for hosing down your concrete driveway when there are water restrictions? Opa! It is unmatched in its versatility. With its roots in classical Greece, opa is believed to have derived from the expression ohp, first recorded in Aristophanes’ play, The Birds. It has since spread through to the Balkans, the Middle East, North Africa, and to the far-flung outposts of the Greek diaspora, becoming synonymous with the Greeks themselves.

It’s no secret that the Greeks have given the world a great many things. As a Greek, I am perhaps ethnically obligated to remind you that this includes, but is by no means limited to: democracy, medicine, politics, and theatre. Yet our greatest achievement is undoubtedly the magic of the Greek lifestyle – a lifestyle that is encapsulated by the word opa. The Greek way of life is a commemoration of what it means to be alive; a kaleidoscopic combination of wine, dancing, and Socratic wisdom. From democracy to authoritarianism, economic miracle to economic catastrophe, Greece’s history is rich and varied, yet its outlook has never changed. Opa represents Greece in many ways – a small, yet expressive burst of passion in the face of both success and hardship. It remains symbolic of our uncanny ability to make the best of a bad situation, to keep the flame of Greek culture alive no matter how far away we are from our homeland.

Yet despite opa’s symbolism, its greatest strength is something far more innate – the fact that opa is simply a joy to say. You can draw the ‘o’ out and let the tension rise, before unleashing the ‘pa’ like a champagne cork. Opa is amazing in that, unlike Greek last names, it’s only two syllables, so anyone can pronounce it. Yell opa at a party and see the chain reaction unfold, as the dominos of people yelling it in succession fall down. Few words match its intrinsic excitement.

Greece today remains just as humble as it was all those millennia ago. Not humble in terms of ego, but humble in that our strength is not based on the size of our population, borders or military. Greece’s strength remains the same as it has always been – our ability to enjoy the nectar from the fruit of life, in spite of the circumstances. Opa!

Greek Translation:

Ώπα: Η Ουσία της Ελλάδας

Standfirst: Ο Luke Mesterovic γιορτάζει μια πλούσια ιστορία της μεσογειακής γλώσσας.

Αν μπορείτε να διαβάσετε ελληνικά, επιτρέψτε μου να ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορώ να γράψω πολύ καλά στα ελληνικά. Πριν από πολλές χιλιετίες, σε μια χώρα κολλημένη ανάμεσα στα βουνά και τη Μεσόγειο, υπήρχε ένας λαός. Δεν ήταν πολύ πολυάριθμοι. Δεν ήλεγχαν καμία μεγάλη αυτοκρατορία. Δεν διοικούσαν κανένα μεγάλο στρατό. Με πολλές μετρήσεις, θα είχαν θεωρηθεί άσχετες. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι οραματίστηκαν μια εντελώς νέα κατανόηση του τι ήταν η ανθρώπινη ζωή και τι μπορούσε να κάνει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ο λαός μου, οι Έλληνες, και θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε μια λέξη: ώπα.

Τι σημαίνει η ώπα; Με πιθανή εξαίρεση τη «μάλακα», η ώπα είναι πιθανώς η πιο αναγνωρισμένη λέξη στην ελληνική γλώσσα. Αν και δεν έχει άμεση αγγλική μετάφραση, είναι πιο κοντά σε μια συγχώνευση των λέξεων «oops», «hooray» and «wow». Αγάπη, φόβος, ενθουσιασμός, έκπληξη – όπα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ελληνικών συναισθημάτων. Έριξες το τηλέφωνό σου στο έδαφος; Ώπα! Βρήκες μια καλή Ελληνίδα για να την εγκρίνουν οι γονείς σου; Ώπα! Σας επιβλήθηκε πρόστιμο για το πότισμα της τσιμεντένιας αυλής σας όταν υπήρχαν περιορισμοί νερού; Ώπα. Η ώπα είναι απαράμιλλο στην ευελιξία του. Από τις ρίζες του στην κλασική Ελλάδα, έχει εξαπλωθεί στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τα μακρινά φυλάκια της ελληνικής διασποράς και έχει γίνει συνώνυμο με τους ίδιους τους Έλληνες.

Δεν είναι μυστικό ότι οι Έλληνες έχουν δώσει στον κόσμο πολλά πράγματα. Ως Έλληνας, είμαι εθνοτικά υποχρεωμένος να σας υπενθυμίσω ότι αυτό περιλαμβάνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται σε: δημοκρατία, ιατρική, πολιτική και θέατρο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι αναμφίβολα η μαγεία του ελληνικού τρόπου ζωής – ενός τρόπου ζωής που συμβολίζεται με τη λέξη ώπα. Ο ελληνικός τρόπος ζωής είναι μια γιορτή του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός, ένας καλειδοσκοπικός συνδυασμός κρασιού, χορού και σωκρατικής σοφίας. Από τη δημοκρατία στον αυταρχισμό, από το οικονομικό θαύμα στην οικονομική καταστροφή, η ιστορία της Ελλάδας είναι πλούσια και ποικίλη, αλλά η προοπτική της δεν άλλαξε ποτέ. Η ώπα εκπροσωπεί την Ελλάδα με πολλούς τρόπους – μια μικρή αλλά εκφραστική έκρηξη πάθους που χρησιμοποιείται τόσο στην επιτυχία όσο και στις αντιξοότητες. Παραμένει συμβολικό για την απίστευτη ικανότητά μας να αξιοποιούμε στο έπακρο μια κακή κατάσταση, να κρατάμε ζωντανή τη φλόγα του ελληνικού πολιτισμού όσο μακριά κι αν βρισκόμαστε από την πατρίδα μας.

Ωστόσο, παρά τον συμβολισμό του ώπα, η μεγαλύτερη δύναμή του είναι κάτι πολύ πιο έμφυτο – το γεγονός ότι η ώπα είναι πολύ διασκεδαστικό να το λες δυνατά. Μπορείτε να τραβήξετε “o” και να αφήσετε την ένταση να ανέβει πριν φωνάξετε “πα”. Η ώπα είναι εκπληκτικό στο ότι, σε αντίθεση με τα ελληνικά επώνυμα, είναι μόνο δύο συλλαβές, οπότε ο καθένας μπορεί να το προφέρει. Φωνάξτε ώπα σε ένα πάρτι και δείτε την αλυσιδωτή αντίδραση να εκτυλίσσεται καθώς πέφτουν τα ντόμινο του κόσμου που φωνάζουν ώπα. Λίγες λέξεις ταιριάζουν με τον εγγενή ενθουσιασμό του.

Η Ελλάδα σήμερα παραμένει τόσο ταπεινή όσο ήταν όλες εκείνες τις χιλιετίες πριν. Η δύναμή μας δεν βασίζεται στο μέγεθος του πληθυσμού μας, στα σύνορά μας ή στο στρατό μας. Η δύναμη της Ελλάδας παραμένει η ίδια όπως ήταν πάντα – η ικανότητά μας να απολαμβάνουμε νέκταρ από τον καρπό της ζωής, παρά τις συνθήκες. Ώπα!