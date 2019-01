这个编辑队上的每一个队员包括大多数记者之内,之所以他们生活中能获得许多特权,都是因为在此地1月26日所建立的违法殖民地。今日的澳洲是建立在原住民族的血液之中。百年以来原住民族受到了全体的屠杀以及资源和土地的掠夺。至今原住民族的主权并未被割让。我们意识到永远不忘记,粉饰或忽视这个国家经历的黑暗历史的重要性。我们悉尼大学的砂岩建筑物采用的是掠夺得来的材料,而我们行驶的街道是由种族灭绝人物所命名的,澳洲社会这块布条上绣满了原住民族所遭受的镇压。出于这个原因,我们的立场不是要求更改国庆日的日期,而是拒绝任何一天的国家庆祝活动,直到在社会中持续了230多年的冤屈得到伸张。

在这个星期期间,我们发表了一系列关于原住民历史的内容,并为他们在这个国家所遇到的持久性的问题所发声。虽然我们希望这些作品能使大家对于这个话题发人深思,但我们意识到仅仅一周的报道无法真正地反映出原住民族自从入侵日以来所面对的虐待和压制。我们想强调,我们对此类问题的支持,覆盖和重视不会限于一周。作为编辑团队,我们承诺,我们将会尽我们最大的努力重视,参与并尊重一个在此地万年以来延续至今民族的言语。

我们没有试图隐藏我们在入侵日抗议活动中的立场。我们认为在学生报纸中持保守意见没有任何好处,该学生报纸的目的就是帮助发出平时被主流媒体忽略和压制的声音。我们的报道不会采取中立立场,因为不存在这样的立场。我们认为,将自己置于正义的边缘,与否认正义本身并没有什么不同。我们始终将一如既往地支持原住民,并希望将他们的观点集中在我们的报道中。

Honi Soit并不是原住民行动主义的最前沿,也不应该成为本周关注的焦点。我们鼓励所有读者参与入侵日抗议活动,并参与小组工作以作出改变。 详情请见下方信息

Honi分布在Eora Nation的Gadigal 族人的土地上。

原本是,永远都是,原住民的土地。

Honi Soit 2019

艺术家Merindah Funnell的评论:

在我的Wiradjuri文化中,火是积极的象征。它代表着重生/团聚。我的祖先不仅能够控制由闪电等事物引起的火灾,还会为新的植被而燃烧土地。因此,我描绘了澳大利亚国旗被烧毁以换取原住民和托雷斯海峡岛民的旗帜,代表1月26日发生的恐怖事件以及每个人有责任记住事实,而不是如何庆祝澳大利亚日。

This article is a Chinese translation of the article “Invasion Day Editorial” published on 21 January, 2019.