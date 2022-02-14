2022 Welcome Week 已确定返回校园线下举行

悉尼大学宣布，在 COVID-19的传播不断升级造成数周的混乱之后，校园的欢迎周线下活动将如期恢复。

“我很高兴地确认，欢迎周活动将按计划进行，包括(有)线上和线下同时进行的活动。” 副校长Mark Scott在全校范围的电子邮件中说。

与此同时，学生是否可以在开学后返回校园上课在2月7日之前仍处于未知状态。有报道称悉尼大学的工作人员已被指示在家工作。去年，USyd 宣布将远程进行 120 多名学生的大型讲座。

Scott认为，这一决定是对 “与 COVID 共存” 的 “新常态” 的认可。昨天，新南威尔士州记录了 13,206 例 COVID-19 阳性病例，其中 27 人死亡和 2,779 人住院。与此同时，在这轮疫情的高峰期， 1 月中旬的一天内，见证了超过 60,000 个阳性结果。

强制性 COVIDSafe 措施将应用于所有欢迎周活动，学生预计将需要证明其完全接种疫苗的状态、前三天内的 PCR 阴性结果或同一天的快速抗原检测 (RAT) 阴性结果。其他要求包括 COVIDSafe 指挥官、所有室内环境中的强制口罩令和场地登记。

直到 2 月 28 日，该州目前实施的其他限制措施包括禁止“唱歌和跳舞”，以及在夜总会等接待场所的人数限制和室内口罩强制令。这些规则预计将在欢迎周期间影响俱乐部和社团的 COVIDSafe 协议。

“经过两年的在线学习，这感觉像是一个非常特别的时刻。” USU 校长 Prudence Wilkins-Wheat 说。

“我们的员工将戴上口罩，我们将进行接触者追踪、任命COVID 指挥官、分发洗手液 [并] 鼓励保持社交距离。我们所有的主要活动也在户外进行，这些都大大降低了感染 COVID-19 的机会。”

USU 的工作人员和志愿者必须接受疫苗接种，而学生本人即使没有接种疫苗，也可以在检测呈阴性的情况下进入校园。

欢迎周将于 2 月 14 日开始，大部分活动将在 2 月 14日至 2 月 18 日期间举行，包括悉尼大学的 Welcome Festival。