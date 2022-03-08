澳大利亚一向以其多元文化的社会价值观而引以为傲。作为移民国家，来自世界各地千千万万的家庭带着各自不同的文化传统在这里扎下根，不仅迅速地融入了这里的生活，也丰富了当地的文化，可谓水乳交融、相得益彰。然而，在2022年的中国农历新年之际，悉尼市政府的一通操作，却搅乱了一池春水，在华人社区掀起了一场轩然大波，令人大呼“新年不快乐”！

在新冠疫情笼罩下的两年，悉尼唐人街的繁华每况愈下。尽管一些店铺难以为继、关门歇业，但大多数业主还是满怀期待地苦苦支撑。终于，在长时间的盼望和等待中，疫情管控逐步放松，又恰逢临近中国农历新年，唐人街商铺的经营者们怀着对昔日“中国农历新年期间热闹非凡，来自四面八方的人流到华埠感受喜庆气氛”的憧憬，准备重振唐人街的生机与活力。然而，悉尼市政府悬挂在唐人街的蓝、白灯笼，以及“瓶中困兽”的装饰，无疑给全体华人当头一击，不仅扰乱了人们的好心情，更让人倍感冒犯。

中国农历新年，也叫春节，是中国最重要的节日，没有之一。它寓意着辞旧迎新、祈福祥和、团圆平安、兴旺发达，说它寓意着一切的美好也不为过。“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”，每当这个时候，每家每户张灯结彩，贴“红幅”、挂“红灯”、发“红包”，点燃新一年的希望。中国人对红色有着特别的情感寄托，因为红色辟邪、红色吉祥，红色被视为喜庆、成功，能为新的一年带来好运气。而白色、蓝色的装饰更多是被用在葬礼上。

了解了这些，你就会明白悉尼华人这个春节不快乐的原因，也就不难理解他们对悉尼市政府的不满意、不领情了。至于设计师本人自以为是地将蓝白元素标榜为“设计创新”，除了给人添堵之外，实在令人难以苟同；市政府所谓的“在决定这个配色方案时，还特意咨询了韩国和泰国领事馆”的说法，更是难以自圆其说。毕竟，这是用在唐人街的装饰，难道不该听听华人的声音吗？

图片为由唐人街商铺业主们所发起的抗议宣传单

众所周知，悉尼唐人街商铺林立、历史悠久，不仅是本地人品尝中华美食、了解中华文化的地方，也是游客们必须打卡的游览地之一。它为悉尼市政的经济繁荣贡献颇大，也是澳大利亚多元文化的一扇窗口。正因如此，悉尼市政府更应该积极地听取华人的意见，而不该敷衍了事，让意见咨询流于形式。

我坚信，无论风云时局如何变幻，多元文化始终是我们这个社会所共同追求，向往并引以为豪的，而这一切都终需建立在相互理解、尊重的基础之上。

2022年，悉尼华人的“新年不快乐”，是给所有华人的提示——这个社会需要听到你的声音，你必须为自己的未来发声。

2022年，悉尼华人的“新年不快乐”，是给所有人的启示——在这个民族融合的国度，学习、尊重不同的传统文化尤为重要，这样才能避免贻笑大方的尴尬，甚至冒犯。

2022年，悉尼华人的“新年不快乐”，是给悉尼市政府的警示——在这个倡导多元文化价值观的社会里，学会积极与各个族裔的人群沟通协商、认真听取民意，才不枉选民对他们的支持和信赖。