SRC主席分析 : Liam Donohoe (Grassroots)

编辑Pranay Jha和Liam Thorne没有参与2019年Honi Soit，NUS和SRC选举的报道。



This article was originally written in English and can be read here.

测验得分 68%

学生代表会（SRC）主席候选人Liam Donohoe被誉为今年校园政治中左派的联合者。他自嘲自己是一位“很一般”的辩论家，是这个学生报纸的前编辑，也是进步主义的学生政客，以及2018年Imogen Grant代表委员会（Switch Run Student Representative Council）的秘书长。然而，事实上，这个左派的团结似乎是对自由党务实的反对，而不是诚心实意的对Donohoe事业的意识形态支持。

在一场可能比许多年中最为两极分化的竞选中，Unity（工党右）和NLS（工党左），因为缺乏合适的候选人，所以他们选择支持Donohoe。尽管维持着表面的团结，但是除了grassroots (左派)和switch (中左派), 其他工党的团队仍然还是分开独立工作的。值得注意的是，工党在Donohoe政策发展中完全没有参与。

也许是为了弥合这一差距，也许是为了让自己更具选举能力，Donohoe发起了一场似乎不仅是为了支持行动主义，也是为了提供学生服务的竞选活动。他向Honi透露，这就是他的派系最终预选了他去竞选学生会主席，而没选另一名候选人，也是2019年性侵部门负责人(Sexual Harassment officer) Jazz Breen的原因。与最近的Grassroots候选人不同的是，Donohoe指出了他管理Riverview（一所在悉尼的知名的贵族男子私校)辩论项目的经验，并为了确保全面的行动主义项目, 承诺为其集体提供资源。

Donohoe之所以对SRC的理念构成和过去的成就非常欣赏，是因为他与该组织长期接触，并且grassroots对该机构有渊博的知识。在Honi对他的采访中，他提到SRC时，扮演了积极的、甚至是解释性的角色。最近，SRC的目的产生了争议，一方面认为SRC是需要为学生提供实质性的好处，例如开派对和发放免费食物；而另一方面认为SRC是要积极参与关于学生的运动，并且为弱视群体发声。而Donohoe巧妙的避免了两者不可兼得的困境。他同时谈及了SRC的法律服务。Donohoe隐晦的回答了一个有关法律服务机构长期存在的治理问题。他也未能确定现任主席Jacky He在今年的SRC报告中歪曲了哪一个SRC服务。

但Donohoe政策中学生服务和行动主义兼得的背后是有一定战略性的。一方面，它有助于平息右派对Grassroots党派”纯粹是激进分子”的批评。另一方面，它强调了Donohoe的定位是为了弥补今年的核心服务缺陷，包括卷入法律服务的诉讼、离职和不安。

Donohoe在该机构的经验是源于他自身的经历，但这段经历涉及到与其他派系互不妥协的关系。尽管Donohoe的政治观点，从他2016年短暂地加入socialist alternative（社会党)后发生了改变，但是他今年仍然与Panda和自由党发生了激烈的语言以及近乎肢体的冲突。如果Jakovac的阵营在明年的议会中成为反对党，他们估计会报复今年左派党对他们的所作所为：扰乱会议，阻碍议案，并使Donohoe的总体政策议程带来困难。

Donohoe对最新涌现出来的问题，包括对OLEs（网课）的了解，比Jakovac更为有限，这一点显而易见。因为Donohoe在测验中只能说出臭名昭著的OLE课OLET1137 “Australian Perspectives: Rugby League”。因为在他刚上大学的时候并没有开设词课程，所以他对这个课缺乏相关知识是不能责怪的。但是这可能凸显了Donohoe为年轻学生辩护能力上的一个明显弱点。

然而，如果Donohoe担任主席，两党合作精神可能会继续存在，并参考和借鉴历史上受欢迎的政策。例如，在2017年吸引了众多派系支持的性骚扰律师服务的措施。尽管2018年，在Grant的领导下，实际情况阻碍了这些计划，但是法律服务部门的空缺，需求的增加，加上2020年全国学生性侵犯调查中校园关注度的提高，可能会加强这项政策的实现的可能。

虽然政策议程的其余部分同样经过深思熟虑，但存在一些实际性的阻碍。 Donohoe希望开发一家免费的‘食物银行’，向OzHarvest借款，但是学生已经可以使用这项食物银行的服务。为了提高SRC的知名度，他承诺常规在主干道上设置摊位，但这些想法是松散的草图，缺乏像“Welfare Week” （福利周）或“Health Day” （健康日）这样的具体日程。

对于大学校园近期的‘反华’现象，Donohoe回答的很谨慎，他向Honi说，“这是一个非常复杂的问题”和“我不会假装我知道所有问题的答案。”Donohoe承认国际学生的公交打折卡运动很难取得进展，这确实证明了他的成熟。Donohoe指出国际留学生在过去十年间成为了改变学生利益的因素之一，但他相信情况已经所改善。

“因为我不是留学生，所以我不可以完全确定，但是我觉得留学生的情况比以前好。”

可喜的是，跟今年的主席不一样，如果当选，Donohoe承诺推迟明年的学习，并承诺做一个每周5天，规律朝九晚五服务的主席。

View the questions from this year’s quizzes here.

Honi is hosting the annual Presidential Debate on Wednesday 18 September from 1pm at Hermanns.

Submit a question to your candidates here.

Got feedback or goss? Send us a tip.