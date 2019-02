留学生现状：澳洲政府的“摇钱树”

The original version of this article, written in English, appears here.

从2017年起,为了缓解联邦补助资金(CGS)萎缩的压力,部分澳洲大学提高了学生,特别是国际学生的学费。

根据预测,2017年对联邦补助计划的调整将在未来四年内为联邦政府节省大约28亿澳元的资金。因此,联邦补助资金的提供标准将取决于每一所大学的学生录取率以及大学财务的透明度。在2019年,联邦补助资金的门槛将进一步提高,例如会衡量单个学生录取的通过率。

这就可以解释国际学生的录取在过去五年内增加了54%。

根据新南威尔士州审计局2017年年度报告,各个大学已经通过增加国际留学生的学费来弥补联邦补助资金减少的缺口。新南威尔士州的有关费用增加了23%,其大学的费用到达了28亿澳元。国际学生的学费为联邦大学的收入贡献了60亿澳元。

可以想象,为了服务于大学自身的经济利益,国际学生正承受着学费上涨所带来的冲击。

悉尼大学医学院学生Amanda Susli对Hoit Soit 说: “每一门课学费的涨幅不是几百澳元,而是几千澳元。” 她解释说,除了课程学费之外,国际学生学习机械工程所需要额外的资金正严重影响他们家庭每天的日常开销。

墨尔本皇家理工学院教授Jenny Weight认为,被限制使用联邦补助资金使得大学不得不将国际留学生视为资金紧张部门的“摇钱树” – 他们的收入几乎绝对依赖国际学生。

除了学费问题,国际留学生还面临着额外的难题。

谈到一个老生常谈的话题,将英语作为第二语言的国际学生在学习高等教育时往往力不从心。澳大利亚广播公司(The ABC)在2018年指出,英语语言的测试标准往往过于低,或者可以通过其他途径避免英语考核。

事实上,澳大利亚近25%的国际学生现在可以通过海外学生英语强化课程(ELICOS)进入大学学习。海外学生英语强化课程通常包含10至20周的课程和测试,允许直接入学而无需参加雅思或者同类型的考试。

尽管语言障碍不可避免地导致国际学生在大学学习中处于不利地位,但是英语入学标准的降低无疑与大学对国际学生收入的需求有关。

学费的增加与英语入学标准的降低使得一些国际学生可以进入大学学习。在悉尼大学学习教育学的国际生Amaris Jiang评论说“在完成其他课程的同时,她在第一学期不得不超负荷去自学英语语言课程。”除此之外,由于害怕“挂科“,她变得越来越焦虑,”考虑到每一门课所需要大量的学费“。另一个不幸的结果是为了给学习分配大量的时间,她减少了参与校园生活。

大学圈养国际学生作为“摇钱树”这一做法使他们增加了收入,却牺牲了国际学生的福利。由于联邦补助资金之外的替代途径看起来前路渺茫,也许更实际的方式是在校园中引入临时英语口语课程。