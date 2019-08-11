因中国国内奶茶比咖啡更盛行，很多留学生们对咖啡都不是特别感兴趣，即使中国星巴克咖啡深受欢迎，大多数人去星巴克也都是点饮品。实际上无论国内还是澳洲的星巴克咖啡，都不能被称之为专业的咖啡，甚至还会被咖啡师们嗤之以鼻。大家一定很好奇，专业的咖啡到底是什么意思，为什么他跟星巴克的咖啡会有所不同？那么今天我就给大家做个详细的介绍。

首先，澳洲的主要土地由于气候影响不是非常适合生产咖啡豆，所以基本上市面上能见到的咖啡豆，百分之90%的原材料都来源于进口。目前专业咖啡店里最主流的咖啡豆有以下几种：Single O, Campos, Mecca, Toby’s Estate, Pablo and Rusty’s. 不同的咖啡豆会在细微方面影响咖啡的口感，但一般来说非专业人士是无法喝出区别的。普通人区别咖啡的方法无非就是靠品尝，看看到底他是太苦了还是太淡了。但是其实这种分辨方法是存在偏见的。有些咖啡店对咖啡的口感做了控制，所以使得咖啡味道会淡一些或者浓一些，并不能代表咖啡质量的好坏。总体上来说，咖啡豆是不存在好坏区分的，重要的是这个咖啡加工厂对咖啡豆的打磨。比如我个人认为，类似于Campos和Toby’s Estate的咖啡豆，有时候还没有小众的咖啡厂烤出来的咖啡豆好，其中的原因可以归咎于因为这两个牌子的咖啡豆市场需求量比较大，所以它们无法从细节上追求高品质的咖啡豆。当然，每个人都有自己不同的喜好和口味，比如我自己比较偏爱淡一些的咖啡。

目前澳洲喝的最多的基本上就是Flat White和Latte这两种咖啡了，有很多人觉得它们喝上去是一模一样的口感，所以很好奇为什么咖啡店里要将这两款咖啡区分开来。Flat White首先跟Latte在味道上是有区别的，这两种咖啡的奶咖混合比例是不同的。Latte一般情况下是比Flat White更具有奶香味的，因为Flat White的调制标准是按照1: 1制作的。这也就是为什么如果你们仔细观察，Latte的咖啡杯上的奶泡会比Flat White的要厚一些。总体上来说，Flat White的口感会更加的丝滑柔顺。

不得不承认，喝咖啡是真的会上瘾。我刚开始的时候，从一天只喝一杯咖啡，到现在一天最少要3-4杯。有研究证明，咖啡每天只能喝一定的量，喝太多了就会对身体产生负面影响。 最直接的就是长期喝咖啡会导致牙齿变黄，原因是由于咖啡其中所含有的一种叫单宁酸的物质，他是深棕色的。其次，咖啡里的钾，草酸，咖啡因，是会让身体里的钙流失以及使身体内的高血糖保持更长的时间。一天最佳的喝咖啡量是两杯，四杯以内都不会对身体产生任何的影响。在这里我指的是专业咖啡，不是超市里买的那种速溶类型。当然，也有人天生就对咖啡因敏感，所以如果出现在喝咖啡后有不稳定心跳或者腹痛等症状的就尽量不要喝咖啡。

很多时候，在学业工作压力大的情况下，同学们都会通过大量的喝咖啡来保持精神，在忙的时候甚至可以达到一天和8-10杯咖啡的情况。再次我提倡大家能尽量少喝速溶咖啡，现磨咖啡在总体上来说对身体危害更小，含糖率更低。